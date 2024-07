Sindaco o ricandidato alla Regione? Quale di questi è l’obiettivo di Gino Abbate? “In questo momento storico non prefiguro concretamente nessuno dei due incarichi”. Possibile? “Certo che è possibile. Se dovessi risultare utile e mi dovessero chiedere di rimettermi in gioco, allora potrei considerare le possibilità che mi si prospettano. Fatto sta che, quando sono ritornato nel Partito democratico, non ho chiesto nulla, sono tornato nell’alveo politico cui appartenevo. Tutto qua. Poi, deciderà il partito chi proporre, ma veramente non ho la sindrome della ricandidatura”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia