Israele risponde a Hezbollah, serie di raid in Libano. Al via vertice di Roma

Washington, 27 lug. (Adnkronos) – Serie di raid di Israele sul Libano, in risposta all’attacco attribuito ad Hezbollah contro il villaggio di Majdal Shams, sulle Alture del Golan, nel quale sono rimasti uccisi 12 tra bambini e ragazzini (tra i 10 e i 16 anni).

Secondo quanto riferito da fonti militari, negli attacchi notturni di Israele sono stati colpiti depositi di armi e altre infrastrutture a Shabriha e Burj el-Shemali, vicino a Tiro, nelal valle della Beqaa, e nelle località meridionali di Kila, Rab al-Thalathine, Khiam e Tayr Harfa.

Con l’attacco di ieri a Majdal Shams Hezbollah “ha superato tutte le linee rosse”, ha ribadito il ministero degli Esteri israeliano in una nota, dopo che già ieri il ministro Israel Katz si era espresso negli stessi termini. “Il massacro di ieri rappresenta il superamento di tutte le linee rosse da parte di Hezbollah. Non si tratta di un esercito che combatte un altro esercito, ma di un’organizzazione terroristica che spara deliberatamente sui civili”, accusa il ministero in un comunicato.

“Ultima chance per la diplomazia”, se si vuole evitare “una guerra globale” Hezbollah deve attuare la risoluzione 1701 dell’Onu che impone al gruppo di ritirarsi oltre il fiume Litani, a 30 chilometri dal confine tra Israele e Libano, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri israeliano, Oren Marmorstein, denunciando che “il razzo che ha ucciso i nostri ragazzi era un razzo iraniano ed Hezbollah è l’unica organizzazione terroristica che ce l’ha nei suoi arsenali”.

“Israele eserciterà il suo diritto e dovere di agire per autodifesa e risponderà al massacro… Il mondo deve ora attribuire la piena responsabilità all’Iran e ai suoi proxy: Hezbollah, Hamas e gli Houthi – ha affermato – L’unico modo in cui il mondo può evitare una guerra su larga scala, che sarebbe devastante anche per il Libano, è costringere Hezbollah ad applicare la risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza”. “Questo è l’ultimo minuto per farlo diplomaticamente”, ha avvertito infine il portavoce.

Hezbollah non la farà franca, nemmeno con le sue ridicole smentite. Hanno sparato loro, ne subiranno le conseguenze e pagheranno un prezzo elevato per le loro azioni”, ha detto il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant durante la riunione di valutazione operativa presso il Comando settentrionale con il suo comandante, il maggiore generale Ori Gordin, e gli ufficiali di stato maggiore.

Intanto un 11enne risulta ancora disperso dopo l’attacco di ieri, riferisce Ynet secondo cui ricerche sono in corso per rintracciare Guevara Ibrahim, mentre nessun ospedale ha sue notizie. Si teme che il ragazzino si trovasse sul campo di calcio colpito dal razzo.

L’Iran mette in guardia Israele dal lanciarsi in “un nuovo avventurismo” in Libano, ha dichiarato in una nota il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanaani, aggiungendo che Israele sarà responsabile “delle conseguenze e delle reazioni impreviste a tale stupido comportamento”.