Tagli dolorosi ma inevitabili quelli impulsati dalla delibera 366 del 2024 assunta lo scorso 18 luglio dalla Giunta Regionale della Campania per i grandi eventi finanziati con risorse Poc, a causa di “economie contabili maturate, pari a complessivi euro 470.000,00 per la realizzazione delle seguenti azioni: 1.1. edizione 2024 della rassegna “Settembre al Borgo”, proposta dal Comune di Caserta, per un importo di euro 100.000,00; 1.2. quarantacinquesima edizione 2024 del Festival “Benevento Città Spettacolo”, proposta dal Comune di Benevento, per un importo di euro 150.000,00; 1.3. trentaseiesima edizione 2024 del Festival “Premio Charlot”, proposta dal Comune di Salerno, per un importo di euro 150.000,00; 1.4. “I Riti Settennali di Penitenza in onore della Vergine Assunta”; proposta dal Comune di Guardia Sanframondi, per un importo di euro 70.000,00; 2. di rimandare la riprogrammazione di ulteriori interventi subordinatamente alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie”, il dispositivo dell’atto di Giunta che ha dimezzato per tutti quanto richiesto.

