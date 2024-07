Autonomia: Fratoianni, ‘italiani non intendono permettere questo obbrobrio’

Roma, 28 lug (Adnkronos) – “Siamo già oltre le 100 mila firme raccolte online per il referendum sull’autonomia differenziata voluta dal governo Meloni e dalla destra, ma non dobbiamo adagiarci e fermarci”. Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“La partecipazione in queste ore è davvero straordinaria – prosegue il leader di SI – Non c’è caldo torrido o pioggia che fermi chi sta firmando contro lo Spacca Italia. Evidentemente gli italiani hanno compreso bene la posta in gioco e non intendono permettere questo obbrobrio”.

“Forza, è ora di far conoscere dappertutto il link per firmare online e di organizzare i banchetti in giro per le città e i paesi italiani. Alleanza Verdi Sinistra è in prima fila – conclude Fratoianni – per ricucire l’Italia. Non ci fermeremo”.