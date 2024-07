Parigi 2024: Gasparri (Fi), ‘offesa gratuita ai cristiani’

Roma, 27 lug (Adnkronos) – “Amo la Francia e rispetto tutto quello che fanno i francesi. Ma mi chiedo, di cosa staremmo discutendo adesso se all’apertura delle Olimpiadi fosse stato fatto qualcosa di analogo in riferimento alla regione islamica?”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.

“Mi riferisco a quella sorta di parodia con drag queen dell’Ultima cena. Un’offesa gratuita ai cristiani. Una iniziativa che non c’entra niente con l’evento Olimpico. Se una cosa del genere fosse stata fatta oltraggiando immagini ed eventi della religione islamica sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale. Invece i cristiani possono essere offesi e dileggiati. Chi ha inventato questa cosa non va nemmeno criticato, ma solo compatito perché siamo di fronte a una dimostrazione di autentica insipienza”, prosegue.

“Per fortuna ci ha pensato la pioggia a mandare la risposta a questa improvvida iniziativa. Spiace anche il trattamento rozzo nei confronti di Capi di Stato lasciati sotto il temporale, mentre altri stavano ben riparati. Voglio solidarizzare con il presidente Mattarella che ha resistito stoicamente, benché offeso da quel trattamento, fino al passaggio del battello con gli italiani. Speriamo che lo sport dia luogo a prestazioni migliori di quella della cerimonia di apertura”, conclude.