Parigi 2024: Della Vedova, ‘cerimonia può piacere o meno ma non diventi caso politico’

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Per le Olimpiadi Parigi ha scelto una cerimonia d’apertura non rituale e celebrativa, affidandosi ad artisti che ne hanno fatto un evento spettacolare, a tratti giocoso e, a tratti certamente trasgressivo. Un richiamo alla libertà, compresa quella artistica e quella di ciascuno di essere come si sente. A qualcuno è piaciuta, ad altri no. Ma farne un caso politico per attaccare la Francia come sta facendo la destra italiana guidata dal vicepresidente del Consiglio italiano Salvini che ha sobriamente definito i francesi ‘squallidi’, mi sembra francamente fuori le righe. Magari oltralpe diranno ‘provinciale'”. Lo dichiara il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova.