Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Nessuno contesta ai francesi e a tutti i cittadini del mondo di vivere l’amore nelle forme e nei modi che ritengono più opportuni. Ma questo non ha nulla a che fare con l’auspicabile riguardo per ogni credente e per tutte le religioni. La parodia dell’Ultima cena non mi è piaciuta e ha inutilmente mancato di rispetto a milioni di cristiani”. Lo afferma Pier Ferdinando Casini.