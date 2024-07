Mo: Unrwa, ‘a Gaza sfollate 9 persone su 10’

Gaza, 26 lug. (Adnkronos) – L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) afferma che nove persone su dieci nella Striscia di Gaza sono state “sfollate con la forza” durante la guerra.

“Le famiglie cercano riparo dove possono: scuole sovraffollate, edifici distrutti, tende improvvisate sulla sabbia o in mezzo a mucchi di spazzatura. Nessuno di questi posti è sicuro. Le persone non hanno più un posto dove andare”, ha scritto l’Unrwa su X.