Liguria: Gasparri, ‘ora vincere con centrodestra unito che valorizzi territorio’

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Rispetto la decisione di Giovanni Toti certamente sofferta. Non posso però non rilevare che la pressione della magistratura è stata veramente enorme su questa vicenda. Non è il momento di aggiungere considerazioni che, però, faremo nelle sedi competenti. Ora è il momento di preparare le elezioni e di vincere con un centrodestra unito che sappia, accanto alle presenze politiche, valorizzare le presenze civiche e del territorio”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.