Governo: Conte, ‘sistema i parenti, meritocrazia usata in maniera indebita’

Roma, 26 lug (Adnkronos) – “Il concetto di meritocrazia è spesso usato in maniera indebita in Italia. Spesso è declinato a destra. A noi invece accusano si assistenzialismo, di ‘divanismo’ in riferimento al Reddito di Cittadinanza. Poi però questo Governo ti sistema il cognato come ministro, la sorella a capo del Partito, e adesso, esauriti i parenti nei posti chiave, sono costretti ad entrare in un’altra fascia di conoscenze, dove pescano a caso”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ospite del Giffoni film festival parlando del governo Meloni.

“Il Movimento 5 Stelle vuole offrire un’alternativa a questo governo. Siamo una forza giovane che si è distinta per degli elementi di rottura, con una vocazione antisistema che manterrà sempre -ha aggiunto-. Da noi ci sono delle regole severe, ci siamo imposti il taglio delle indennità che prendiamo come eletti, soldi che abbiamo reinvestito per la comunità, regole rigide per le liste, portato avanti una battaglia senza sconti per la transizione ecologica e digitale vera. Così non è un caso che tra noi non ci siano episodi di corruzione”.