Dell’emergenza idrica dovrà dibattere il consiglio comunale. Le opposizioni insistono, l’istanza in tal senso presentata oltre venti giorni fa, non ha avuto seguito. Anzi, l’assise cittadina è stata convocata per stamattina, ma il presidente del consiglio Renato Parente non ha recepito la richiesta dei gruppi di minoranza. Che avrebbero dovuto accontentarsi, ieri, di un passaggio in commissione lavori pubblici, come da convocazione del presidente Luigi Scarinzi. Sarebbe stata l’occasione per apprendere dalla viva voce del presidente di Gesesa lo stato dell’arte.

