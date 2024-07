“In occasione dell’incontro per discutere dell’emergenza cinghiali che sta mettendo in ginocchio il nostro settore, abbiamo presentato all’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, una serie di proposte urgenti per poter affrontare al meglio la problematica. I danni causati dalla fauna selvatica stanno diventando insostenibili per le imprese agricole, sono necessari degli interventi immediati e risolutivi, che vadano a tutelare il comparto agricolo campano, fondamentale per l’economia regionale e nazionale”. Quanto reso noto dalla Cia Campania, rispetto il summit con l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo e il presidente Cia, il sannita Raffaele Amore.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia