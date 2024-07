Il Tribunale di Benevento ha assolto un architetto di Sant’Agata de’ Goti che era finito sotto processo per avere apostrofato sui social durante la pandemia il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri. La vicenda risale al Settembre 2022: il professionista venne querelato dall’esponente del governo Draghi per un post nel quale l’imputato l’aveva definito “un nazista” in relazione alle restrizioni imposte alla popolazione per fronteggiare la pandemia da Covid-19.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia