C.sinistra: Schlein, ‘tempo veti finito, unità premessa alternativa’

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Dopo le Europee il tempo dei veti è finito. Il Pd non li mette con nessuno. Ma non vogliamo nemmeno subirne. Proviamo a mescolare la nostra gente”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, al Giffoni Film Festival.

“Abbiamo fatto una bellissima manifestazione unitaria a Genova – prosegue – e dalla folla ci hanno gridato unità, unità. E’ stata la piazza più emozionante di tutte tra le oltre 140 che ho fatto in questa campagna elettorale. L’unità è una cosa che va richiesta perché è la nostra gente a chiedercelo ed è la premessa vera per costruire l’alternativa”.