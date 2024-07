Parigi, 25 lug. (Adnkronos) – “Se vorrei conoscere un atleta qui ai Giochi? Non lo so, il mio obbiettivo è chiedere un selfie a Rafa… mi vergogno un po’. Ho fatto una foto con Federer ma non Nadal. Djokovic? Fatta la scorsa Olimpiade. Se la vedrete su Instagram ce l’ho fatta”. Lo ha detto l’azzurra Jasmine Paolini in un incontro con la stampa italiana al Roland Garros in vista dell’inizio del torneo femminile di tennis a Parigi 2024.