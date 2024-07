Ancora una settimana contraddistinta da alta tensione presso l’Ipm di Airola. Dove, tanto per cambiare, si continuano a registrare tumulti e disordini. Lo denuncia il Sindacato autonomo Polizia penitenziaria. Nello specifico, un detenuto di origini straniere, quanto ai più recenti fatti, trasferito dall’Ipm di Milano, ha messo in subbuglio l’ordine e la sicurezza, minacciando il personale di Polizia penitenziaria e mettendo in essere gesti di autolesionismo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia