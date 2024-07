Dl sanità: Paita (Iv), ‘viva la sincerità, Ronzulli sostiene nostre posizioni’

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Viva la sincerità di Licia Ronzulli. La senatrice di Forza Italia commenta il decreto liste d’attesa usando le stesse parole dell’opposizione e di Italia Viva in particolare: ‘è solo una misura tampone e servirebbe una vera riforma della sanità’. Sono le nostre stesse posizioni. Peccato che poi in parlamento, la vice presidente del Senato abbia votato quell’inutile decreto. Ma apprezziamo la presa di coscienza”. Lo afferma la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita, coordinatrice nazionale del partito.

“La voce dal sen fuggita di Ronzulli conferma quanto sosteniamo da tempo: non si possono ridurre le liste d’attesa senza metterci i soldi. Il decreto – conclude Paita – è una scatola vuota e un’occasione persa, una mossa propagandistica pre-elettorale, bocciato anche dalle regioni di centrodestra”.