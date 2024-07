Camera: Rampelli (Fdi), ‘società in house proposta virtuosa per salvaguardare lavoratori’

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Mi stupisco del fatto che non ci sia un impeto trasversale a sostegno della sfida rappresentata dal varo di una società in house per la gestione dei servizi della Camera dei Deputati. Cerchiamo di migliorare e ottimizzare i servizi e la qualità del lavoro. L’accusa di aver avuto fretta è infondata visto che degli stipendi da fame e del precariato dentro Montecitorio si parla da dieci anni, senza che la sinistra abbia all’epoca mosso un dito. Non abbiamo avuto fretta: abbiamo fatto ciò che ritenevamo giusto nei tempi dati, essendo al secondo anno di legislatura”. È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia intervenendo in aula sulla discussione del Bilancio della Camera dei deputati.

“L’atto proposto evita inoltre la promiscuità di tipo organizzativo che non consente una vera distinzione dei ruoli tra le cooperative operanti all’interno della Camera dei deputati e i dirigenti e funzionari interni, tenuti a mantenere compiti sussidiari e spesso suppletivi, comunque a carico della Camera. Comportando altresì un risparmio di scala significativo. L’operazione è virtuosa – prosegue – l’obiettivo è migliorare la condizione generale dei lavoratori e la qualità dei servizi. La proposta di assunzione diretta che ‘in zona Cesarini’ il Pd strumentalmente avanza non può garantire il posto di lavoro agli attuali dipendenti delle cooperative perché nelle pubbliche amministrazioni si entra per concorso e i concorsi devono essere per definizione trasparenti e imparziali cioè non possono avere un esito già pre determinato”.

“Sarebbe stato un bel segnale vedere tutti i gruppi politici convergere su questa soluzione, archiviando la stagione dello sfruttamento e della sperequazione dei lavoratori sotto l’ombrello della pubblica amministrazione. Ma Pd e M5s preferiscono essere parte anziché istituzione. Dei secondi si sapeva, dei primi restiamo stupiti, il movimento cooperativo che tanto li interessa non morirà certo per la gestione diretta della Camera dei Deputati dei servizi di facchinaggio, pulizie e ristorazione”, conclude.