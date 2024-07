Camera: domani conferenza stampa ex parlamentari su sentenza vitalizi, ‘illegittima’

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – Domani alle 11.30 conferenza stampa alla Camera promossa dall’associazione ex parlamentari sulla sentenza del consiglio di giurisdizione di Montecitorio che ha rigettato i ricorsi contro la revoca dei vitalizi. “Una sentenza illegittima in contrasto con la Costituzione: è la prima volta che un cittadino italiano viene penalizzato per il passato retroattivamente e indiscriminatamente” e che, sottolineano gli ex parlamentari “potrebbe costituire un precedente inquietante per tutti i pensionati”.