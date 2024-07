C.sinistra: Calenda, ‘se non c’è agenda di governo, non c’è coalizione’

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Io amerei avere un programma riformista chiaro e non dispero che prima o poi questa cosa avvenga e mi adopero per questo. Ma quello che non si può fare è un accrocco. Se non c’è un’agenda di governo, non c’è una coalizione”. Così Carlo Calenda a Metropolis sul sito di Repubblica.

“Sono due mesi che sto proponendo di fare insieme un emendamento alla legge di bilancio che abbia al centro la questione della sanità e dei salari, invece di chiacchierare di composizioni amene. Non funziona così: io sto in quel campo al buio però su sanità, Ucraina, energia forse no…non è un modo di fare politica che risolve questioni”.