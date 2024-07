Autonomia: De Cristofaro (Avs), ‘da Occhiuto ripensamento tardivo’

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Lo scambio politico tra Salvini e Meloni, tra Autonomia differenziata e Premierato, è stato una vera sciagura e si iniziano a vedere le prime crepe nella maggioranza di governo. Lo Spacca Italia di Calderoli mette decisamente in difficoltà le Regioni del Sud, tanto che oggi il Presidente della regione Calabria di Forza Italia, Roberto Occhiuto, ne chiede se non proprio uno stop almeno una moratoria. Occhiuto è preoccupato che i cittadini della sua regione, come nelle altre del mezzogiorno, votino in massa al referendum contro l’Autonomia differenziata e allora corre ai ripari e mette le mani avanti. Peccato che Forza Italia, il suo partito, ha votato in entrambi i rami del Parlamento questa sciagurata proposta e Occhiuto poteva parlare prima”. Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, componente della commissione di Vigilanza Rai.

“L’autonomia differenziata accentua le disuguaglianze territoriali e le iniquità nel Paese. Il mezzogiorno già penalizzato da minori risorse e infrastrutture, andrebbe incontro a ulteriori svantaggi di cui non ne ha proprio bisogno. Garantire risorse uguali, stesse opportunità e servizi per tutti su tutto il territorio nazionale è fondamentale. E questo l’Autonomia differenziata non lo fa, anzi. In questi giorni siamo impegnati, insieme a Cgil e Uil, alle altre forze politiche di opposizione e alle associazioni della società civile nella raccolta delle firme contro questa legge che mina l’unità nazionale e aumenta i divari. Se Occhiuto ha dubbi faccia approvare dal Consiglio regionale della Calabria la proposta di referendum contro la legge Calderoli o firmi per il referendum nei tantissimi banchetti in Calabria”.