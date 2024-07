Via Marmorale potrebbe anche evitare la chiusura. Per ora è solo un’idea, un’ipotesi che l’amministrazione sta valutando.

Le modifiche alla circolazione potrebbero essere scongiurate mediante la realizzazione di una passerella, un ponte che colleghi i due edifici della “Federico Torre”, il che renderebbe inutile il blocco del transito nei primi venti metri, così come già previsto.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia