Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Accentramento dei poteri, Rai trasformata in TeleMeloni, riforme ferme o assenti: i report sull’Italia tenuti nei cassetti per le Europee stanno venendo fuori. Meloni sempre più isolata. Basta tenere un piede in due scarpe, basta fare danni. Il prezzo lo pagherà il nostro Paese”, Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, in un post sui social.