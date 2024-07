Qualche topastro di troppo a zonzo per Sant’Agata de’ Goti.

Sono diverse le segnalazioni che stanno giungendo rispetto alla abbondante e disinvolta circolazione di corpulenti ratti che si vedrebbero scorrazzare per le stradine del territorio – in particolare nell’area del Centro storico. Un fenomeno che, fondamentalmente, è anche fisiologico ma che pretende, ovviamente, massima attenzione.

