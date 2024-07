Siccità: Bonelli, ‘Meloni ci incontri e ascolti nostre proposte, Sicilia in ginocchio’

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Siamo di fronte a Palazzo Chigi per ricordare a Giorgia Meloni che la crisi climatica non è un fatto ideologico, non è un capriccio, è purtroppo una drammatica realtà. In Sicilia la siccità sta desertificando i campi agricoli, gli agricoltori stanno estirpando i vigneti e stanno abbattendo gli animali perché non c’è acqua: una situazione drammatica”. Così il deputato di Avs e portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli, a margine di un flash-mob insieme agli altri deputati di Alleanza Verdi Sinistra davanti a Palazzo Chigi.

“Di fronte a questo disastro ci troviamo di fronte all’acqua dolce degli invasi che viene buttata mare perché mancano i collaudi delle dighe. Perché il governo non interviene? Hanno deciso di fare in velocità il Ponte sullo Stretto di Messina ma hanno dimenticato quali sono i veri problemi del Paese a partire dalla crisi climatica e la siccità. Chiediamo a Giorgia Meloni un incontro per parlare delle nostre proposte al contrario del loro silenzio e della loro inerzia”.