Un po’ di ossigeno in arrivo. Quantomai necessario per il personale del ‘San Pio’, da mesi alle prese con una carenza di organico che sta mettendo a dura prova il reparto di emergenza dell’ospedale di Benevento.

Dei possibili rinforzi si parla in una delibera della Direzione generale e il contestuale avviso pubblico per sollecitare adesioni per cinque incarichi professionali di collaborazione coordinata e continuativa di tipo libero professionale, per codici di minore complessità e gravità presso il Pronto Soccorso. Avviso rivolto a medici iscritti all’albo professionale, a medici specializzandi, nonché in quiescenza che godano di requisiti tali da garantirne la capacità operativa.

