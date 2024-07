Roma, 24 lug. (Adnkronos) – L’aula della Camera ha approvato il ddl ‘Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023’ con 172 voti favorevoli e 119 contrati (4 gli astenuti) e il ddll ‘Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024’ con 168 sì e 85 no.