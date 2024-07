Scampia: le lacrime di Sportiello (M5s) in aula, ‘sono nata lì, dobbiamo dare risposte’

Roma, 23 lug (Adnkronos) – “Oggi commemoriamo una tragedia ed è difficile, è difficile farlo prendendo la parola per un territorio che ha pagato tanto, troppo”. Non ha trattenuto le lacrime in aula la deputata Gilda Sportiello intervenendo alla Camera per la commemorazione delle vittime del crollo di Scampia.

“Oggi pagano sette bambini, persone che stavano lavorando a costruirsi una vita in un territorio difficile -ha proseguito Sportiello interrompendosi più volte, mentre i deputati la applaudivano-. Si dice che Napoli è faticosa, io sono la prima a dirlo. Sono nata a Scampia, ho passato lì i primi anni della mia vita. Lo dico con l’orgoglio di una terra che ha sempre lavorato per non essere quella della narrazione collettiva”.

“Mi auguro che tutti insieme possiamo dare risposte. Questa tragedia deve ricordarci perchè sediamo su questi scranni”, ha sottolineano l’esponente M5s.