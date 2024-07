Scampia: Fratoianni, ‘ennesimo schiaffo a settori più deboli società’

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – “Le immagini di Scampia fanno male. Perché da anni gli abitanti della Vela Celeste aspettano interventi di recupero. E meno di un anno erano stati a Roma a protestare contro il blocco dei finanziamenti previsti per la ristrutturazione”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Non è accettabile che in un Paese che si dice moderno – prosegue l’esponente rossoverde – possa esserci una edilizia pubblica e popolare in quelle condizioni, che si accartoccia sotto l’incuria di decenni e fa morti e feriti. L’ennesimo schiaffo a persone che chiedono interventi urgenti da molti anni. Ma ogni volta le tragedie sono più veloci della politica. Un abbraccio ai cari di chi non c’è più, a chi sta lottando per la vita – conclude Fratoianni – e ai soccorritori”.