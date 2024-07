Prodotti conservati male e scaduti: chiusa un’azienda

Dolci conservati a temperature altissime, centinaia di chili di prodotti scaduti.

E’ quanto scoperto dai Forestali di San Giorgio del Sannio in un’azienda di Apice nel corso di controllo svolti nello scorso fine settimana. I Carabinieri Forestali, affiancati da personale del Sian dell’Asl di Benevento, ha accertato inadempienze nella conservazione di alimenti usati per i dolci in un’azienda apicese che si occupa della produzione e commercializzazione di prodotti da forno.

