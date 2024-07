Parigi 2024: arrestato un russo sospettato di voler destabilizzare olimpiadi**

Parigi, 23 lug. (Adnkronos) – Un cittadino russo di 40 anni è stato incriminato per operazioni di “intelligence presso una potenza straniera allo scopo di provocare ostilità in Francia” nell’ambito di una delicata indagine giudiziaria aperta dalla Procura di Parigi. È stato posto in custodia cautelare. Lo scrive Le Parisien.

Il sospettato è stato arrestato domenica dagli agenti di polizia della Direzione generale della sicurezza interna (Dgsi) e posto in custodia. I servizi segreti nazionali stavano lavorando su quest’uomo, nato in Russia, da diversi giorni e hanno deciso di avviare una visita a domicilio – una sorta di perquisizione amministrativa – nel suo appartamento parigino in vista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

Secondo una fonte vicina alle indagini, gli agenti hanno scoperto “elementi che fanno pensare che stesse preparando operazioni filo-russe per destabilizzare la Francia durante i Giochi Olimpici”. Un’altra fonte parla di “un progetto su larga scala”, le cui conseguenze avrebbero potuto essere “gravi”.