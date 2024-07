Mo: Amnesty, ‘utilizzo armi americane rende Usa complici crimini di guerra Israele’

Washington, 23 lug. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti sono “informati dell’uso illegale da parte del governo israeliano di armi di origine statunitense, anche in crimini di guerra, e saranno complici di ulteriori violazioni commesse con queste armi”. Lo ha scritto su X Amnesty International. “Al governo degli Stati Uniti sono state presentate ampie prove da parte di esperti di tutto il mondo che dimostrano che armi di origine statunitense sono state utilizzate in crimini di guerra e uccisioni illegali da parte del governo israeliano”, ha affermato in una nota Paul O’Brien, direttore esecutivo di Amnesty International Usa, aggiungendo che “i continui trasferimenti di armi renderanno gli Stati Uniti complici delle violazioni del diritto internazionale commesse con queste armi”.