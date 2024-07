Fmi: a Italia serve aggiustamento fiscale forte e tempestivo

Roma, 23 lug. – (Adnkronos) – “Nonostante la ripresa” registrata dall’economia italiana “i deficit dei conti pubblici sono molto più ampi rispetto a quelli pre-COVID e, con l’aumento delle pressioni latenti sulla spesa, il debito pubblico e il fabbisogno finanziario rimangono molto elevati”. Lo segnala il Fondo Monetario nel rapporto periodico Articolo 4 sull’Italia spiegando che si ritiene “urgente un aggiustamento fiscale decisivo e tempestivo”. L’attuale ciclo economico “favorevole” dell’economia italiana, si aggiunge, è “un’opportunità per realizzare un avanzo primario pari al 3% del PIL, revocando le misure volte ad attutire gli shock del passato, riducendo le tasse e la spesa pubblica inefficiente”, utilizzando le performance fiscali in eccesso per abbattere il debito. Il Fondo riconosce come alcuni membri della missione che ha compiuto la valutazione “si siano chiesti se il ritmo di aggiustamento suggerito valuti in maniera adeguata la necessità di preservare spazio per investimenti e riforme che favoriscano la crescita”. Il fondo comunque chiede “un ampliamento della base imponibile e una riforma fiscale che aumenti le entrate, rafforzando la supervisione e il controllo dei crediti d’imposta, razionalizzando la spesa pensionistica e riducendo gradualmente i prestiti garantiti dallo Stato al loro livello pre-pandemia”.