Fisco: Amazon, ‘rispettiamo leggi, continueremo a collaborare con autorità’

Milano, 23 lug. (Adnkronos) – “Rispettiamo tutte le leggi e le normative vigenti in ogni paese in cui operiamo e richiediamo che le aziende che lavorano con noi facciano lo stesso. Abbiamo definito standard elevati sia per noi che per i nostri fornitori, e abbiamo un Codice di condotta che i fornitori devono rispettare per poter lavorare con noi. Continueremo a collaborare prontamente con le autorità competenti nel corso dell’indagine”. E’ la nota con cui Amazon interviene dopo il sequestro preventivo d’urgenza da oltre 121 milioni di euro emesso dalla procura di Milano nei confronti di Amazon Italia Transport, che si occupa dell”ultimo miglio’ nella consegna dei pacchi.