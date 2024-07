Liberare ulteriore spazio in organico resta la priorità per il Benevento – e non potrebbe essere diversamente, visto che si contano ancora 35 calciatori sotto contratto – ma la settimana da poco cominciata potrà portare qualche novità anche sul fronte rinforzi, perché nonostante una rosa sovradimensionata restano ancora diverse esigenze da soddisfare. Ed è in tale ottica che sta lavorando Marcello Carli, alle prese in questi giorni soprattutto con l’uscita di Don Bolsius per il quale si avvicina sempre di più il momento dei saluti.

