Usa: Comitati dem, ‘stragrande maggioranza leader partito sostiene Harris’

Washington, 22 lug. (Adnkronos) – “Domenica sera, la stragrande maggioranza dei presidenti e dei leader dei partiti democratici statali hanno annunciato il loro sostegno alla vicepresidente Kamala Harris come candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti d’America”. Lo ha scritto su X il presidente dell’Associazione dei comitati democratici statali Ken Martin, parlando “a nome dei 57 partiti democratici del paese e del mondo” e aggiungendo che “i presidenti, i vicepresidenti e i direttori esecutivi dei partiti statali in tutto il paese si stanno unendo in modo schiacciante dietro la vicepresidente Kamala Harris”.

“Questi leader dei partiti statali sono in prima linea per vincere le elezioni a tutti i livelli – prosegue la nota – e sappiamo che la posta in gioco di queste elezioni non potrebbe essere più alta. Non c’è nessuno più qualificato del vicepresidente Harris contro Donald Trump. Quasi 15 milioni di democratici hanno già votato per il vicepresidente Harris. In qualità di partner del presidente Biden alla Casa Bianca, la vicepresidente Harris è stato una pietra angolare degli straordinari successi di questa amministrazione. Ed è la candidata più qualificata per continuare l’eredità e servire come presidente”.