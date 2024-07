Tumori, Fedele (Inrc): “Importante attività fisica e sinergia con cardiologia”

Roma, 22 lug. (Adnkronos Salute) – “Nella patologia oncologica è estremamente importante l’attività fisica e la sinergia con altre specialità quali la cardiologia, per verificare gli effetti della terapia” contro il cancro “sull’apparato cardiovascolare. Ben vengano queste manifestazioni per la sensibilizzazione alla prevenzione sulle due patologie più importanti: le patologie oncologiche e le patologie cardiovascolari”. Così Francesco Fedele, presidente Istituto nazionale ricerche cardiovascolari (Inrc), spiega all’Adnkonos Salute l’importanza di iniziative come il CardioBreast Dragon Boat Festival, la gara amichevole tra squadre Dragon Boat femminili con donne operate di tumore al seno che, al termine dell’esibizione, condividono le loro esperienze di vita e sportive.

Partecipando alla tappa romana, al laghetto dell’Eur, della manifestazione promossa dall’Inrc con la collaborazione della Federazione italiana Dragon Boat (Fidb) e il contributo non condizionato di Daiichi Sankyo Italia, lo specialista ha sottolineato l’importanza “dell’attività fisica nelle donne che hanno avuto un problema oncologico” per combattere il rischio di linfedema, la depressione e anche la tossicità cardiovascolare attraverso lo sport. “Va bene curare il proprio cuore – avverte Fedele – e controllare che sia a posto anche prima di fare attività fisica”. Proprio per questo, durante della manifestazione, un camper dell’Inrc è stato a disposizione degli spettatori per screening cardiologici gratuiti, offrendo controlli della funzionalità cardiaca, elettrocardiogrammi, ecocardiogrammi, monitoraggio pressorio, della saturazione e controllo del quadro lipidico.