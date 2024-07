Riforme: Casellati, ‘stop senatori a vita per equilibrio maggioranza-opposizione’

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – Abolizione dei senatori a vita perché “riteniamo che tutte le cariche debbano essere elettive e soprattutto oggi che abbiamo una riduzione dei parlamentari” la loro presenza “potrebbe scombinare l’equilibrio tra maggioranza e opposizione. Lo abbiamo già visto, nel 2006 il Governo Prodi si resse sui senatori a vita”. Lo ha affermato il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, ospite di ‘Quarta Repubblica’, in onda questa sera su Retequattro.

“Proprio i comunisti -ha ricordato- nell’Assemblea costituente non volevano i senatori a vita, perchè dicevano che dovevano essere tutti elettivi”.