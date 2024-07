Un mercato privato dei prestiti nel segno del forte rallentamento in Campania come nel beneventano nel consuntivo 2023 della Banca d’Italia’, con dato complessivo che ha visto il montante degli impieghi bancari ridursi da 2.558 milioni a 2.502 milioni, tra il dicembre del 2022 e il dicembre del 2024, nel beneventano, con ben 56 milioni di euro in meno ed una contrazione pari al -1,5 per cento. Il dato contrazione percentuale più incidente nel contesto territoriale campano.

