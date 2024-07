Un addio pesante per un organico medico sottodimensionato rispetto i livelli ottimali quello di un medico neurologo titolare ambulatorio specialistico presso il distretto sanitario di Montesarchio, dimissioni peraltro volontarie. Una defezione che aggrava ulteriormente il sottodimensionamento di specialisti medici psichiatri e medici neurologi presso l’Asl Benevento, in sofferenza in quest’area così come molte altre aziende sanitarie pubbliche campane e italiane.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia