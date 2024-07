Roma, 22 lug (Adnkronos) – “Misogina e anche ridicola la proposta leghista che svela la povertà di pensiero di un partito allo sbando. Ovvio che non gli interessa sapere che l’uso dei generi è raccomandato perfino dall’Accademia della crusca. Insomma, la loro proposta è spazzatura”. Così la capogruppo di Avs alla Camera Luana Zanella commenta il Ddl del senatore leghista Potenti di imporre per legge il maschile universale come genere grammaticale.