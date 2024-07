“La situazione del Sannio è drammatica: basti pensare alla carenza paurosa delle risorse idriche; all’annullamento sistematico della rete emergenziale sanitaria ed ospedaliera; alla nullità di progetti di crescita e di sviluppo del territorio; alla desertificazione istituzionale oltre ad un pauroso spopolamento demografico; allo sfascio nel sistema dei trasporti e dei servizi. Di tutte queste carenze, a dire della Lega, che domani saluterà il suo segretario nazionale Matteo Salvini, atteso ad Apice per l’inaugurazione della tratta Apice-Orsara, la responsabilità della politica politicante è evidente: da una parte impera il “salernocentrismo” deluchiano che accelera sugli investimenti e quotidianamente trasferisce risorse su Salerno; dall’altra i valvassini locali che discutono di aria fritta e lasciano in eredità alle future generazioni la posizione di fanalino di coda del Sannio in Campania.

