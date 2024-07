Flop del Consiglio Comunale, dopo la prima seduta convocata per il 19 luglio andata deserta, viene annullata la seduta in seconda convocazione prevista per il 20 a seguito dell’eccezione sollevata dal consigliere di minoranza Salvatore Iarossi il quale ha evidenziato la violazione dell’articolo 29 del regolamento del Consiglio Comunale in quanto non venivano regolarmente convocati i consiglieri risultati assenti in prima convocazione.

