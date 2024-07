Carceri: Rossomando-Giorgis, ‘anche Osapp conferma nostre preoccupazioni’

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – “Questa mattina durante l’incontro avuto a margine della manifestazione del sindacato Osapp a Torino sono state confermate tutte le nostre preoccupazioni rispetto all’inconsistenza delle misure previste dal decreto carceri. Dai numeri del turnover nel periodo 2022-2024, infatti, a fronte di oltre 5mila pensionamenti, il complesso delle immissioni ad oggi previste non coprirebbe neanche la già insufficiente situazione attuale”. Lo dichiarano i parlamentari del Pd Anna Rossomando e Andrea Giorgis.

“In questo contesto le mille nuove assunzioni indicate dal decreto, spalmate nel 2025 e nel 2026, non sortiranno effetti significativi per una condizione di sotto organico che riguarda anche psicologi, educatori e personale sanitario e che aggrava le carenze trattamentali, amplificando la denuncia di insicurezza sul lavoro che ci è stata ribadita dai rappresentanti sindacali. Restiamo convinti che diverse misure contenute nei nostri emendamenti al decreto, come i domiciliari nei casi di una pena residua non superiore ai 18 mesi, l’aumento delle telefonate per i detenuti, l’ampliamento delle misure alternative e dei giorni di liberazione anticipata, sarebbero interventi molto significativi per alleggerire la grave situazione destinata ad aggravarsi ulteriormente nel corso della stagione estiva. Ribadiamo dunque il nostro appello a tutte le forze politiche in Parlamento: in questo decreto c’è poco e niente, riempiamolo di misure utili, perché l’emergenza è oggi e il numero dei suicidi in carcere lo dimostra drammaticamente”.