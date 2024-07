Dopo aver demedicalizzato le ambulanze 118 di San Bartolomeo in Galdo, Cerreto Sannita e Benevento, il Direttore Generale della ASL, Gennaro Volpe, ha proceduto a demedicalizzare dal 1 luglio scorso anche le ambulanze di Vitulano e Morcone. La decisione di demedicalizzare a tutti i costi queste due postazioni è inspiegabile se si considera che i relativi turni potevano essere coperti con le prestazioni aggiuntive che la ASL non consente di svolgere nei limiti massimi consentiti dalla normativa. In questo caso, rinunciare alla possibilità di utilizzare la forza lavoro dei medici significa sguarnire della prevista assistenza medica i comuni ricadenti negli ambiti territoriali dell’Alto Sannio, della Valle Vitulanese e a cascata dell’intera provincia. Contrariamente agli impegni sbandierati alla stampa e sottoscritti con gli organi istituzionali, l’auto medica che avrebbe dovuto compensare la demedicalizzazione non è stata più attivata come previsto a Torrecuso ma a Morcone.

