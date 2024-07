Tour de France, Pogacar vince anche la tappa numero 20: Vingegaard beffato

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – Tadej Pogacar vince anche la tappa numero 20 del Tour de France 2024, centra il quinto successo e mette la ciliegina sulla corsa, che domani chiuderà da trionfatore. La maglia gialla si aggiudica oggi 20 luglio anche la Nizza-Col de la Couillole di quasi 133 km beffando negli ultimi metri Jonas Vingegaard.

Pogacar scatta negli ultimi 100 metri, si consegna alla storia come il vincitore indiscusso di questo Tour de France e realizza la doppietta Giro-Tour che mancava da 26 anni, ultimo a firmarla Marco Pantani. La crono di domani darà solo l’ufficialità del dominio dello sloveno.

L’ultima parte della frazione si accende a 5 km dal traguardo. Remco Evenepoel scatta ai -4,7, poi parte Vingegaard, a ruota Pogacar ed ecco l’ennesimo duello, quello finale. Evenepoel non regge, al -2,6 Vingegaard e Pogacar passano in relativa scioltezza Carapaz e Mas, quest’ultimo molla ai -1,8 e Carapaz lo farà ai -800 metri. Danese e sloveno si danno un paio di cambi e il sospetto è che Pogacar voglia cedere la tappa al rivale, una sorta di onore delle armi dal sapore di ciclismo antico, ma niente di più lontano dalla realtà: scatto finale e quinta vittoria al Tour, 19a nella stagione e 16a in genere nella Corsa Gialla.