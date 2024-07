Ue: Conte, ‘Meloni emarginata anche come leader, amici le hanno fatto scherzetto’

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – In Europa “non puoi offrire una testimonianza, devi cercare di trovare alleati. Oggi ci troviamo una premier che non è stata determinante, è uscita fuori dall’accordo risolutivo sulla nuova Commissione ma è stata emarginata anche come leader politico, perché si è ritrovata a destra uno scherzetto che le hanno fatto gli amici Orban, Le Pen, Abascal che ha tradito all’ultimo e anche lo stesso vicepremier Salvini. Oggi abbiamo un problema serio da affrontare e quindi occorrerà una moltiplicazione degli sforzi da parte del governo italiano”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, parlando alla platea di Coldiretti.