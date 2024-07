“In qualità di Sindaco della città di Sant’Agata de’ Goti ed in dichiarazione congiunta e condivisa con l’intera Amministrazione comunale, esprimo immensa solidarietà e vicinanza al dipendente comunale brutalmente aggredito da un cittadino, questa mattina, all’interno dell’ufficio in cui presta servizio, in Palazzo San Francesco, nostra residenza municipale”.

E’ il commento che viene, attraverso una nota stampa, dal sindaco Salvatore Riccio.

I fatti si sono verificati nella mattinata di ieri quando un imprenditore del posto avrebbe posto in essere l’azione nei confronti di uno dei Responsabili di posizione di Palazzo San Francesco.

