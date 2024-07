La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l’adeguamento sismico e funzionale del plesso Ferrovia (scuola dell’Infanzia Moscati) da convertire in Asilo nido.

Con tale progetto il Comune di Benevento intende creare degli spazi che soddisfino le esigenze di benessere dei bambini all’interno della scuola e nello spazio esterno, che puntino a diffondere il concetto di qualità architettonica anche in contesti semi urbanizzati, che tenti di ricucire un rapporto formale con il contesto in cui è inserito l’edificio.

