E’ stata inaugurata ieri mattina la Casa di Jonas, polo per l’infanzia e la neuropsichiatria infantile e i servizi per disturbi spettro autistico e altre problematiche neuropsichiatriche infantili.

Opera realizzata con radicale ristrutturazione di edificio preesistente in via Mazzoni a Pacevecchia con fondi del programma Pics, in cooperazione con l’Asl di Benevento, cui l’insediamento è stato concesso in comodato d’uso.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia